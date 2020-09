Autobusweb: corso per Mobility Manager. Dal 22 settembre la seconda edizione

(FERPRESS) – Roma, 14 SET – Il Mobility Manager, figura professionale introdotta in Italia, sull’onda emotiva degli accordi del protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni inquinanti dal c.d. Decreto Ronchi, (D.M. 27 Marzo 1998) è il responsabile della mobilita’ aziendale che deve far adottare all’impresa il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) del proprio personale dipendente.

Il piano è finalizzato alla riduzione dell’uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per cercare di limitare la congestione del traffico.

Il DL Rilancio ha abbassato da 300 a 100 dipendenti la soglia dimensionale che obbliga le aziende a nominare un Mobility Manager.Da ora in poi il Mobility Manager sarà chiamato ad operare in tutte le Aziende con più di 100 dipendenti ubicate in città con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

Il corso base, organizzato da Autobusweb, erogato da remoto e in partenza il 22 settembre, è strutturato in 3 giornate di formazione full time, dalle 9.30 alle 17.30 (22 settembre, 29 settembre, 6 ottobre)

Per informazioni: segreteria@vadoetornoedizioni.it

