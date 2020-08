Austria: partito primo treno merci diretto Vienna-Shanghai carico di prodotti locali

(FERPRESS) – Roma, 26 AGO – Il Gruppo austriaco Lenzing è sinonimo di produzione ecologicamente responsabile di fibre speciali dalla materia prima rinnovabile legno. A causa dell’elevata domanda da parte di marchi e rivenditori cinesi di fibre prodotte in modo sostenibile, Lenzing per la prima volta ha consegnato nei giorni scorsi le fibre dai due siti di produzione austriaci Lenzing e Heiligenkreuz direttamente ai clienti in Cina tramite treno.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da GR il: 26/8/2020 h 10:18 - Riproduzione riservata