Austria: ÖBB fa affidamento sull’elettricità verde proveniente dall’energia solare

(FERPRESS) – Roma, 27 GEN – Nella stazione centrale di Wels, ÖBB-Infrastruktur AG ha messo in funzione uno dei primi impianti fotovoltaici dell’Alta Austria. Sono previsti ulteriori sistemi per la generazione di elettricità da energia solare.

Le ÖBB sono quindi un chiaro pioniere nella generazione di elettricità dall’energia solare.

ÖBB è un’ azienda attenta alla protezione del clima: la corrente di trazione proviene dal 100% da energia rinnovabile. Tutti gli edifici, gli impianti e i terminal container sono inoltre alimentati interamente con elettricità da energie rinnovabili.

ÖBB-Infrastruktur AG ha ora installato e messo in funzione un impianto fotovoltaico sul tetto del parcheggio presso la stazione ferroviaria di Wels.

L’elettricità verde al 100% generata in questo modo viene utilizzata per il fabbisogno energetico della stazione. “In qualità di azienda numero 1 per la protezione del clima in Austria, abbiamo una responsabilità per le generazioni future. Con la messa in servizio dell’impianto fotovoltaico sul tetto del parcheggio presso la stazione centrale di Wels, non stiamo solo aumentando la generazione di elettricità verde per i nostri sistemi, ma creiamo valori sostenibili per il futuro.

I prossimi impianti fotovoltaici da realizzare per la produzione di energia trifase in Alta Austria sono previsti a Linz. Altre località sono già in fase di valutazione.

L’assessore regionale alle infrastrutture dell’Alta Austria Günther Steinkellner accoglie con favore l’investimento dell’ÖBB a Wels: “L’ÖBB è un partner importante in Alta Austria per quanto riguarda l’espansione delle infrastrutture e l’uso efficiente ed ecologico delle nostre risorse energetiche. Con la generazione di energia solare, la stazione ferroviaria di Wels viene ammodernata in modo ecologico “. Andreas Rabl, sindaco della città di Wels, concorda:” Sono molto contento dell’impianto fotovoltaico sul tetto del parcheggio a Stazione ferroviaria di Wels.

Indipendentemente dal fatto che si tratti di elettricità per il treno, le stazioni o i terminal, ÖBB è chiaramente pioniera nella generazione di elettricità da energia rinnovabile per il sistema ferroviario. La prima centrale solare al mondo a corrente di trazione a est della fermata di Wilfleinsdorf nella Bassa Austria è stata messa in funzione già nel 2015. Inoltre, il primo impianto fotovoltaico al mondo è attualmente in fase di sperimentazione su una parete insonorizzata a Tullnerfeld, producendo corrente di trazione verde (16,7 Hz) per la rete ferroviaria. In totale, ÖBB dispone attualmente di ventuno impianti fotovoltaici a 50 Hz e tre a 16,7 Hz in funzione in tutta l’Austria. Con il nuovo impianto fotovoltaico alla stazione ferroviaria di Wels – il periodo di costruzione dura un totale di nove settimane – ÖBB continua questa generazione di energia rispettosa dell’ambiente e aumenta la propria produzione.

Pubblicato da GR il: 27/1/2021 h 11:19 - Riproduzione riservata