Austria: continua la collaborazione tra Raaberbahn AG e ÖBB TS per la manutenzione dei VENTUS fino al 2030

(FERPRESS) – Roma, 20 MAG – Raaberbahn AG ha firmato un contratto di manutenzione con ÖBB-Technische Services GmbH (ÖBB TS) per la manutenzione della sua flotta di veicoli VENTUS fino al 2030. Ciò estende la cooperazione di lunga data tra ÖBB TS e Raaberbahn di un altro capitolo. Il contratto di manutenzione copre l’intera gamma delle manutenzioni: a partire dalle piccole fasi di servizio, passando per il ricondizionamento dei vari componenti del veicolo, fino alle grandi revisioni e riparazioni ai danni causati da incidenti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it