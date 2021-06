Austria: al via i lavori per la stazione ferroviaria di St. Georgen / Gusen. Investimento da 11,2 mln di euro

(FERPRESS) – Roma, 15 GIU – L’obiettivo di ÖBB è portare i passeggeri a destinazione in modo sicuro, confortevole e rispettoso dell’ambiente. Un’infrastruttura moderna contribuisce in modo significativo a rendere ancora più attraente il passaggio al treno ecologico. Ecco perché la stazione ferroviaria di St. Georgen / Gusen viene completamente rivista e adattata alle esigenze del futuro. I lavori preparatori sono in corso dall’inizio di giugno e oggi si è svolta la cerimonia ufficiale di posa della prima pietra. La nuova stazione entrerà in funzione nell’estate del 2022. I partner del progetto ÖBB e lo stato dell’Alta Austria stanno investendo circa 11,2 milioni di euro nella modernizzazione della stazione.

15/6/2021