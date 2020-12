Audizione della Corte dei Conti sulla TAV in 8^ Commissione del Senato

(FERPRESS) – Roma, 11 DIC – La Sezione di controllo per gli affari comunitari e internazionali della Corte dei conti è stata audita presso l’8^ Commissione permanente del Senato della Repubblica (Lavori pubblici) in merito all’atto di Governo n. 221 recante lo “Schema di contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. e Tunnel Euralpin Lyon Turin S.A.S. (TELT), per il finanziamento, la progettazione e la realizzazione della sezione transfrontaliera della parte comune della nuova linea ferroviaria Torino-Lione”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 11/12/2020 h 16:39 - Riproduzione riservata