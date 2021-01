Audi rafforza gli affari in Cina. Nasce una nuova società per la produzione di auto elettriche con FAW

(FERPRESS) – Roma, 22 GEN – Il marchio con i quattro anelli sta approfondendo la sua partnership con FAW e gettando le basi per il continuo successo in Cina.

Il consiglio di amministrazione di Audi, il consiglio di sorveglianza del gruppo Volkswagen e il consiglio di amministrazione del gruppo FAW hanno confermato che Changchun, nel nord-est della Cina, sarà la sede della neonata società Audi-FAW. Lo ha annunciato oggi in occasione della firma cerimoniale a Changchun e Pechino. AUDI AG e Volkswagen Group China riceveranno una quota del 60%, rendendo questa azienda – fondata per la produzione locale di modelli Audi completamente elettrici sul codice “Premium Platform Electric” (PPE) sviluppato con Porsche – la prima società di cooperazione con un interesse di maggioranza tenuto da Audi in Cina.

“Con la nuova società Audi-FAW a Changchun, stiamo ulteriormente espandendo la nostra presenza sul mercato cinese e rafforziamo la nostra posizione di produttore di veicoli premium completamente elettrici attraverso la produzione locale”, afferma Markus Duesmann, presidente del consiglio di amministrazione di AUDI AG e la persona responsabile degli affari in Cina. “In tal modo, continuiamo la storia di successo di Audi in Cina e contribuiamo attivamente a plasmare la trasformazione dell’industria automobilistica cinese mentre si muove verso la mobilità sostenibile”. L’inizio della produzione locale del primo modello di DPI prodotto congiuntamente con FAW è previsto entro il 2024. Changchun è anche la sede della joint venture FAW-Volkswagen, in cui Audi è coinvolta da più di 30 anni e, oltre ad altre sedi in La Cina produce già localmente modelli con i Quattro Anelli.

La fondazione della nuova società PPE è ufficialmente prevista per il primo trimestre del 2021, non appena sarà stato ottenuto il consenso di tutti gli stakeholder e delle autorità regolatorie cinesi. “Questa partnership rafforzata tra Audi e FAW annuncia una nuova era di elettrificazione come il prossimo ‘decennio d’oro’ per Audi sull’importantissimo mercato cinese”, afferma Werner Eichhorn, Presidente di Audi China. FAW Audi Sales Co., Ltd. si assumerà la responsabilità della vendita dei modelli Audi prodotti localmente da FAW-Volkswagen, nonché dei veicoli di importazione Audi e delle future auto prodotte nello stabilimento PPE congiunto.

Attraverso queste scelte strategiche, Audi rafforza ulteriormente la sua presenza sul suo più grande mercato estero. Questa partnership con FAW consentirà ad Audi di aumentare il numero di modelli prodotti localmente a 12 entro la fine del 2021. I modelli prodotti dal suo secondo partner, SAIC Volkswagen, saranno introdotti nel 2022. Audi ha finora consegnato quasi 7 milioni veicoli sul mercato cinese. Solo nel 2020, Audi ha venduto 727.358 veicoli in Cina, il miglior risultato in assoluto del marchio in oltre 30 anni di attività sul mercato cinese.

