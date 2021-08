Atv: da lunedì 30 agosto corse bus intensificate per il servizio urbano di Verona

(FERPRESS) – Verona, 30 AGO – ATV ricorda che dal prossimo lunedì 30 agosto, e fino al 12 settembre, saranno modificati gli orari degli autobus del servizio urbano di Verona. Vengono in particolare intensificate le frequenze dei bus nelle ore di punta, con quattro corse l’ora sulle principali linee.

