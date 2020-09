(FERPRESS) – Roma, 16 SETT – Dopo i primi giorni di operatività del servizio invernale, in coincidenza con l’inizio delle lezioni, si presenta ampiamente sotto controllo la situazione del trasporto pubblico in città e provincia, anche se le difficoltà – come previsto alla vigilia – certamente non mancano. Lo dichiara ATV in un comunicato stampa.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it Pubblicato da AAR il: 16/9/2020 h 15:35 - Riproduzione riservata Commenti disabilitati su ATV: Bettarello, trasporto pubblico sotto controllo, operativi i rinforzi nei punti critici