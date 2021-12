Atradius: nell’ industria italiana automotive in crescita nel 2022 insolvenze e fallimenti

(FERPRESS) – Roma, 6 DIC – In crescita il rischio di credito commerciale nel comparto italiano dell’automotive, ove per il 2022 si prevede un incremento dei livelli d’insolvenza compreso fra il 5% e il 10%. Le aziende fornitrici, soprattutto quelle appartenenti ai segmenti più piccoli del settore, potrebbero essere le più colpite a causa delle perduranti criticità a carico delle supply chains, nonché dei più elevati costi dei fattori produttivi. A complicare il quadro a tinte fosche le numerose incertezze circa gli esiti della crisi dei chip, che inevitabilmente rallenta i ritmi di produzione del comparto.

