ATM SpA – UNIME: avviata convenzione tra l’Azienda di TPL e l’Università degli Studi di Messina

(FERPRESS) – Messina, 17 FEB – ATM SpA, sin dalla sua nascita, ha dimostrato particolare attenzione nei confronti dei giovani e la loro valorizzazione. Dopo l’assunzione di due giovani ingegneri specializzati in ICT-ITS, di 70 operatori di esercizio under 30 e l’avvio delle procedure selettive per l’assunzione di altri 30 giovani operatori di esercizio, nell’anno 2021 l’Azienda mira ad attivare tirocini formativi e stage in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, con la quale sono già in corso una costante interlocuzione ed una proficua collaborazione al fine di offrire alla cittadinanza ed al corpo docente e discende dell’Ateneo servizi sempre più adeguati ed efficienti.

Pubblicato da COM il: 17/2/2021 h 11:38 - Riproduzione riservata