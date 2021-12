ATM Messina: nei parcheggi Cavallotti e Zaera abbonamenti scontati per enti, associazioni e gruppi di acquisto

(FERPRESS) – Messina, 7 DIC – L’Azienda Trasporti Messina S.p.A. ha reso noto l’avvio di convenzioni per l’acquisto di abbonamenti per i parcheggi Cavallotti e Zaera, scontati del 50 per cento per i soci di enti convenzionati, associazioni e gruppi di acquisto. Inoltre, le stesse categorie potranno usufruire di uno sconto del 10per cento sull’acquisto di almeno cento ticket di Gratta e Sosta, necessari per il parcheggio nella ZTL.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 7/12/2021 h 09:08 - Riproduzione riservata