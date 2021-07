Atm Genova: partita la promozione online per gli abbonamenti del trasporto provinciale e integrati

(FERPRESS) – Genova, 1 LUG – Partita la promozione online di AMT dedicata agli abbonamenti del trasporto provinciale e integrati. L’iniziativa è già attiva sul sito aziendale e prevede un prezzo speciale per gli acquisti effettuati su www.amt.genova.it che riguardano gli abbonamenti provinciali mensili, provinciali annuali e integrati validi per viaggiare sul servizio urbano, provinciale e sulla ferrovia Genova Casella.

