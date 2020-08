Atm: da domani possibile acquistare via App i carnet da 10 viaggi validi su tutto il sistema tariffario

(FERPRESS) – Milano, 25 AGO – Un altro importante passo avanti per la digital transformation di Atm, che da domani offre ai passeggeri la possibilità di acquistare via App i carnet da 10 viaggi validi su tutto il sistema tariffario (Mi1-Mi9).

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it