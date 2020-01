Atlantia S.p.A.: Carlo Bertazzo nominato nuovo AD. Cerchiai, manager con consolidata esperienza

(FERPRESS) – Roma, 14 GEN – Il Consiglio di Amministrazione di Atlantia S.p.A. ha nominato il Consigliere Carlo Bertazzo quale nuovo Amministratore Delegato della Società, attribuendogli i relativi poteri. “Sono lieto che Atlantia possa avvalersi della consolidata esperienza di Carlo Bertazzo, manager che conosce molto bene la società e il Gruppo, nonché di grandi competenze maturate in primarie società, quotate e non, operanti anche nel settore infrastrutturale” ha dichiarato il Presidente Fabio Cerchiai.

