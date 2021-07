Atitech è l’unica realtà europea a operare nella conversione degli aerei da passeggeri a cargo

(FERPRESS) – Napoli, 5 LUG – Atitech, la Mro con sede a Napoli presieduta da Gianni Lettieri, ha ampliato la sua attività firmando un accordo con la Israel Aerospace Industries’ (IAI) Aviation Group, leader mondiale tra le aziende aerospaziali, per trasformare i Boeing 737-700/800 da passeggeri a cargo.

