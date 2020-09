Ati T. Mariotti e San Giorgio del Porto: concluso varo tecnico dello scafo del nuovo traghetto di RFI

(FERPRESS) – Genova,4 SET – Si sono concluse le operazioni per il varo tecnico dello scafo del nuovo traghetto di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane). Le operazioni di load out e float off – ovvero il sollevamento dello scafo dall’area di cantiere ed il varo tecnico – sono state svolte presso i cantieri Cimar di San Giorgio di Nogaro dai tecnici dell’ATI T. Mariotti – San Giorgio del Porto.

