ATB: primo bilancio di sostenibilità. Bergamo riparte da sostenibilità, accessibilità urbana e digitalizzazione

(FERPRESS) – Roma, 18 FEB – ATB, l’azienda di trasporti di Bergamo, ha presentato il primo Bilancio di Sostenibilità. Nel Libro Verde della Commissione della Comunità europee (“Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese”, 2001), il concetto della responsabilità sociale delle imprese viene descritto come “l’integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate”.

ATB riparte dopo un anno complicato..

Complicatissimo, tutti sanno che Bergamo è stato uno degli epicentri della crisi pandemica, non finiremo mai di ringraziare le donne e gli uomini di ATB che hanno continuato a lavorare in condizioni difficilissime, ma il 2020 rimane un anno nero per il trasporto pubblico in Italia, anche per questo il Rapporto di sostenibilità parte dai dati 2019, gli unici significativi in termini di viaggiatori, di utenza, e che ci vedevano oltretutto in una fase positiva di costante crescita.

Il Covid, invece, ha infierito su questo sistema, non solo con i danni alle aziende del TPL, ma con trasformazioni che rischiano di influenzare in un modo o nell’altro gli sviluppi futuri del settore: è stato proprio l’ISFORT, nel suo ultimo rapporto, a segnalare il più o meno giustificato – ma comunque sempre preoccupante – ritorno all’utilizzo dell’auto privata, mentre rimangono ancora del tutto indeterminati gli effetti che potranno derivare dalla diffusione dello smart working o dell’e-commerce; di fatto anche la nostra presentazione ha sfruttato le potenzialità del web.

Il titolo del Bilancio di Sostenibilità è un “percorso verso una mobilità integrata e sostenibile”.

E cerchiamo di spiegarne con la massima trasparenza tutte le tappe.

Siamo alla vigilia di svolte che non possiamo definire altro che epocali, il Next Generation EU ha l’ecosostenibilità e la transizione ecologica tra le sue priorità fondamentali, e non è assolutamente un caso che anche nella formazione del nuovo governo il tema sia stato comunque centrale, si sia giunti alla formazione di un apposito dicastero (sull’onda, oltretutto, di precedenti esperienze europee), e che al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si sia insediato un convinto sostenitore della transizione al futuro come Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS), di cui il Gruppo ATB ha più volte condiviso le riflessioni, i programmi e le azioni.

E questo senza assolutamente togliere nulla all’impegno e ai meriti della ministra Paola De Micheli, che è stata certamente uno degli interlocutori più attenti del nostro settore e tra le più sensibili a farsi carico delle nostre problematiche, soprattutto in occasione della pandemia.

