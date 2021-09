ATB presenta risultati dell’indagine di Customer Satisfaction 2021. Passeggeri danno 7,7 alla qualità del servizio

(FERPRESS) – Bergamo, 22 SET – ATB presenta i risultati dell’indagine di Customer Satisfaction 2021, realizzata dalla società CSA Research che, oltre a tratteggiare il profilo del cittadino che utilizza i servizi ATB, misura il livello di soddisfazione dei clienti, le loro aspettative e le principali criticità verso cui orientare scelte e investimenti aziendali.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it