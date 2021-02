ATB Bergamo: nel Bilancio di sostenibilità il percorso verso una mobilità integrata e sostenibile (2)

(FERPRESS) – Bergamo, 10 FEB – 41,2 milioni di euro il valore economico distribuito al territorio; indice di accessibilità prossimo al livello medio europeo; parco mezzi diesel-free entro il 2025; digitalizzazione dei servizi e valorizzazione del capitale umano; attivazione di una seconda linea tramviaria. Questi alcuni dei dati più significativi del Bilancio di Sostenibilità ATB di Bergamo, che presenta i risultati di un’azienda la cui vita è stata contrassegnata – nel 2020 – dalle darammatiche conseguenze della crisi Covid, che in questa città ha visto uno dei maggiori epicentri.

