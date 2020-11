Atap: dal 2 novembre nei servizi di linea urbani ed extraurbani a bordo numero di passeggeri non superiore al 50% del totale dei posti

(FERPRESS) – Biella, 2 NOV – A seguito della pubblicazione del Decreto n.123 della Regione Piemonte del 30/10/2020 “Prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico”, a decorrere da Lunedì 2 novembre 2020 nei servizi di linea urbani ed extraurbani è ammesso a bordo un numero di passeggeri

non superiore al 50% del totale dei posti previsti dalla carta di circolazione dell’autobus, con utilizzo prioritario dei posti seduti.



