Atac: Sindacati, pretendiamo risposte definitive su stabilizzazione precari

(FERPRESS) – Roma, 30 LUG – “Pretendiamo risposte definitive, e non fumose, sulla stabilizzazione dei lavoratori precari Atac: da circa un mese queste persone sono sospese nell’incertezza. Il piano assunzionale previsto dagli accordi e dal piano concordatario devono partire entro il 9 agosto, data di scadenza della proroga dei contratti”.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it