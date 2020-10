Atac: scaduti termini per rimborsi Covid. Circa 200 mila domande in lavorazione

(FERPRESS) – Roma, 2 OTT – Il 30 settembre si è concluso il periodo utile per poter chiedere il rimborso degli abbonamenti non utilizzati causa lockdown. Dal 10 agosto, quando Atac ha avviato per conto dei partner Metrebus il sito per inoltrare le richieste, sono state perfezionate circa 200 mila domande, 15 mila delle quali già autorizzate.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 2/10/2020 h 10:34 - Riproduzione riservata