Atac: rottamazione dei vecchi bus è prevista da piano industriale del concordato

(FERPRESS) – Roma, 22 GIU – La rottamazione dei bus con età media compresa fra i 15 e i 20 anni procede come previsto dal piano di concordato. Atac quindi non “corre ai ripari”, come riportato dalla stampa, ma continua l’opera di ammodernamento del parco bus iniziato ormai da diversi anni e che dovrà proseguire anche in futuro per garantire un’età media media dei mezzi coerente con le esigenze dei servizio.

Pubblicato da COM il: 22/6/2021 h 13:48 - Riproduzione riservata