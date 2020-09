Atac: riparte da Anagnina e Cipro l’iniziativa +Ricicli +Viaggi. In 8 mesi conferite in PET oltre 3 mln bottiglie

(FERPRESS) – Roma, 22 SETT – Tornano oggi in funzione le prime due macchine nelle stazioni Anagnina e Cipro della Metro A, dopo lo stop dello scorso 13 marzo causato dall’emergenza sanitaria che ha limitato i flussi nelle stazioni impedendo l’uso dei compattatori. Lo rende noto Atac con un comunicato stampa.

