Atac: pubblicità sui mezzi regolare e accessibile a tutti. Concessione affidata a IGPDecaux

(FERPRESS) – Roma, 16 SETT – In relazione a notizie di stampa che riportano di una campagna promozionale ospitata su bus Atac, l’azienda e IGPDecaux precisano che tali iniziative commerciali sono gestite da IGPDecaux, che è concessionaria in esclusiva di tali spazi pubblicitari in virtù di accordi contrattuali con Atac.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it