Atac: più sicurezza e più controllo a bordo dei bus. Una guardia giurata affiancherà i verificatori in servizio

(FERPRESS) – Roma, 4 OTT – Dopo il ritorno da maggio scorso del servizio di verifica, interrotto per oltre un anno a causa della pandemia, Atac intensifica il proprio impegno per la sicurezza e il rispetto delle regole a bordo dei mezzi pubblici.

Più sicurezza con le GPG. Durante il servizio alcune squadre impegnate nella verifica dei titoli di viaggio saranno affiancate, in via sperimentale, da una GPG (Guardia Particolare Giurata). La decisione, già anticipata ai rappresentanti dei lavoratori, contribuirà a migliorare il livello generale della sicurezza sulle vetture. Allo scopo di informare tutti i cittadini e i clienti del trasporto pubblico di questa iniziativa, Atac lancerà una apposita campagna di comunicazione.

