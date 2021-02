Atac: Mottura, massimo impegno per migliorare i trasporti pubblici per i viaggiatori con disabilità

(FERPRESS) – Roma, 24 FEB – Le difficoltà dei viaggiatori con disabilità nel fruire delle infrastrutture di trasporto sono state al centro dell’incontro che si è svolto in Atac alla presenza dell’Amministratore Unico, Giovanni Mottura, intervenuto, nell’ambito dell’agenda di incontri periodici con le associazioni di rappresentanza, per ribadire personalmente l’impegno dell’azienda nell’affrontare le numerose criticità che i viaggiatori con disabilità devono ancora sostenere quando utilizzano la rete del trasporto pubblico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it