Atac: Metro A, manutenzione straordinaria in 7 stazioni. Previsti pochi giorni di chiusura

(FERPRESS) – Roma, 13 NOV – Inizierà il prossimo 19 novembre alla stazione Flaminio, che rimarrà chiusa fino al 22 novembre incluso, il piano di manutenzione straordinaria che condurrà, entro il prossimo mese di febbraio 2021, alla sostituzione degli apparati elettrici nelle ultime sette stazioni della metro A rimaste senza adeguamenti. Si tratta infatti di impianti che risalgono a oltre quarant’anni fa e dei quali non può più essere evitato il disagio della loro immediata sostituzione che, oltre all’adeguamento alle normative vigenti, consentirà una maggiore affidabilità dell’infrastruttura.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it