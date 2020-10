Atac, incendi bus: casi in calo del 65% rispetto al 2018

(FERPRESS) – Roma, 22 OTT – Con il bus andato in fiamme il 22 ottobre a piazza Pio XI sono complessivamente otto i casi di vetture distrutte dalle fiamme dall’inizio dell’anno, in calo di circa il 20% rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it