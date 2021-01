Atac: con apertura scuole domanda di trasporto cresciuta fra 5-10% sulla metro nelle ore di punta

(FERPRESS) – Roma, 25 GEN – La prima settimana dopo la riapertura delle scuole ha registrato un aumento della domanda di trasporto su tutta la rete nel confronto con la settimana precedente. Nella metropolitana, nelle tre linee, nell’ora di punta della fascia mattutina le validazioni sono cresciute del 10,3% fra le 7 e le 8, del 3,6% fra le 8 e le 9 e del 7,5% fra le 9 e le 10.

