Atac: Assemblea dei soci ha approvato il bilancio di esercizio 2020. Perdite per 22 milioni di euro

(FERPRESS) – Roma, 27 LUG – L’Assemblea dei soci di Atac SpA ha approvato il bilancio di esercizio, chiuso al 31 dicembre 2020, con un risultato che dimostra la solidità della gestione, limitando le perdite (- 22 milioni di euro), a fronte degli effetti della pandemia per i ricavi da mercato (meno 174 milioni rispetto al 2019). Il conto economico presenta un Margine Operativo Lordo (MOL) pari a euro 82.613.479, confermando un andamento positivo della gestione.

