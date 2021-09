Atac: al via gara per servizio di manutenzione in full service dei filobus del corridoio della mobilità

(FERPRESS) – Roma, 24 SET – Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma Capitale, ha bandito una gara per riavviare il servizio di manutenzione in full service dei 45 filobus Breda Menarini del Corridoio della Mobilità sulla Laurentina.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da RED il: 24/9/2021 h 14:08 - Riproduzione riservata