Atac: ad agosto aprono cantieri per rinnovo rete tram. Nel 2021 diminuiscono i costi e aumenta del 10% la capacità produttiva rispetto al 2019

(FERPRESS) – Roma, 22 LUG – Agli inizi di agosto inizieranno le attività di cantierizzazione sulla rete tranviaria, che serviranno a migliorare l’infrastruttura in vista della riattivazione della linea 2. Si tratta di un primo intervento al quale seguirà un secondo lotto di opere da tre milioni di euro in corso di progettazione.

