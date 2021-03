Atac: 30% in meno di impianti fermi per guasto rispetto al 2019 grazie alla manutenzione. Presentati i dati in Commissione Trasparenza

(FERPRESS) – Roma, 3 MAR – I tecnici Atac sono stati ascoltati nella Commissione Trasparenza di Roma Capitale sugli impianti di traslazione delle stazioni di metro e ferrovie. Nell’ambito dell’audizione sono stati presentati i dati sugli impianti fermi per guasto che, alla data del 26 febbraio, quando è stata compiuta la rilevazione, risultavano essere il 5,6% del totale, il 30% in meno rispetto a due anni fa.

Tale risultato è stato ottenuto grazie all’efficientamento del processo di gestione delle manutenzioni, iniziato con il cambio voluto da Atac della ditta di manutenzione, che ha consentito di diminuire notevolmente il numero degli impianti fermi per i diversi motivi (revisioni generali, speciali, guasti, eccetera).

Pubblicato da COM il: 3/3/2021 h 12:50 - Riproduzione riservata