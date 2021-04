ASTM sottoscrive un Loan ESG di 100 milioni di euro

(FERPRESS) – Tortona, 29 APR – ASTM, leader mondiale nella gestione di reti autostradali e nella progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali, ha stipulato con Mediobanca un contratto di finanziamento ESG (Environmental, Social and Governance) di lungo termine (scadenza 2026) di Euro 100 milioni collegato al raggiungimento di specifici KPI relativi a tematiche ambientali e di sostenibilità quali le emissioni di CO2 in atmosfera (Scope 1+2) e l’utilizzo di energia elettrica da fonti rinnovabili.



L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it