ASTM primo operatore autostradale europeo a ridurre emissioni gas serra del 25% entro il 2030

(FERPRESS) – Tortona, 14 OTT – Il Gruppo ASTM, che opera a livello globale nei settori della gestione di reti autostradali, della progettazione e realizzazione di grandi opere infrastrutturali e della tecnologia, si impegna a ridurre le proprie emissioni di GHG di Scope 1 e 2 del 25% entro il 2030 rispetto ai valori del 2020. ASTM si impegna altresì a ridurre le emissioni di GHG di Scope 3[4] da beni e servizi acquistati da terzi del 13% nello stesso lasso di tempo. Tali obiettivi sono stati approvati da Science Based Targets initiative (SBTi), in quanto coerenti con i livelli richiesti per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sulla lotta al cambiamento climatico.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it