ASTM Group e Volkswagen Group Italia presentano l’iniziativa di dialogo diretto veicolo-infrastruttura

(FERPRESS) – Milano, 17 NOV – Come sarà l’autostrada del futuro? Certamente sostenibile, intelligente e connessa, capace di dialogare con i veicoli in transito e le prossime auto a guida autonoma, per farci viaggiare più sicuri e scambiare informazioni in tempo reale.

È quanto emerso oggi durante l’incontro organizzato in Torre PwC da ASTM Group e Volkswagen Group Italia che, grazie a una Golf con tecnologia Car2X integrata, hanno testato la mobilità intelligente sulla tratta Arluno-Rho dell’autostrada A4 Torino-Milano.

Pubblicato da COM il: 17/11/2021 h 12:12 - Riproduzione riservata