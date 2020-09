ASTM: consigliere Rosario Mazza ha comunicato con effetto immediato le proprie dimissioni

(FERPRESS) – Torino, 21 SET – ASTM informa che il consigliere Rosario Mazza ha comunicato in data odierna e con effetto immediato le proprie dimissioni dal ruolo di Consigliere di Amministrazione della Società in ragione di “sopravvenuti impegni professionali”.

