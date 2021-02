Astaldi-Gruppo Webuild: CdA nomina due nuovi consiglieri di amministrazione non esecutivi

(FERPRESS) – Roma, 12 FEB – Il Consiglio di Amministrazione di Astaldi S.p.A., riunitosi in data odierna, ha nominato per cooptazione, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, Daniela Montemerlo e David Morganti, in qualità di nuovi Consiglieri non esecutivi e indipendenti, in sostituzione del Consigliere non esecutivo e non indipendente Alessandro De Rosa, dimessosi in data 21 gennaio 2021 per sopravvenute ragioni personali, e del Consigliere non esecutivo e indipendente Flavia Insom, decaduta dalla carica a far data dal 5 novembre 2020.

Il Consiglio ha verificato in capo ai due nuovi Consiglieri la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dal Codice di Corporate Governance.

I curricula vitae della Prof.ssa Montemerlo e dell’Avv. Morganti, che resteranno in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti ai sensi dello statuto vigente e dell’art. 2386 del Codice Civile, saranno disponibili sul sito internet www.astaldi.com.

La nuova composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, indicata dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione continua a garantire l’equilibrio tra i generi prescritto dalla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione, a seguito delle suddette modifiche, ha altresì nominato:

Daniela Montemerlo, quale membro del Comitato Controllo e Rischi che, pertanto, risulta adesso così composto: Nicoletta Mincato (Presidente), Daniela Montemerlo, Teresa Naddeo;

David Morganti, quale membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione che, pertanto, risulta adesso così composto: Teresa Naddeo (Presidente), Nicoletta Mincato, David Morganti;

Daniela Montemerlo, quale membro del Comitato per le Parti Correlate che, pertanto, risulta adesso così composto: Andrea Gemma (Presidente), Maria Raffaella Leone, Daniela Montemerlo.

La società informa anche di avere risolto consensualmente il rapporto di lavoro con Francesco Rotundi, Direttore Generale Gruppo Astaldi, le cui deleghe vengono assegnate a Cesare Bernardini, già Direttore Generale Gruppo Astaldi che assume pertanto il ruolo di Direttore Generale Operativo, nell’ambito del mandato conferitogli sempre in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Presidente Paolo Astaldi e l’Amministratore Delegato Filippo Stinellis, anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto il Gruppo, ringraziano Alessandro De Rosa e Flavia Insom per il lavoro svolto, nonché Francesco Rotundi per il contributo che, con dedizione e professionalità, ha dato all’attività della Società nel corso degli anni. A Cesare Bernardini, è rivolto il miglior augurio per il nuovo importante incarico che gli è stato conferito.

12/2/2021