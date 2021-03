Asstra Sicilia: rinnovata la governance. Confermato per il prossimo triennio il comitato di presidenza

(FERPRESS) – Palermo, 1 MAR – Completata la squadra di governo dell’associazione trasporti Asstra Sicilia. Confermato per il prossimo triennio il Comitato di Presidenza composto da (gruppo Sais Trasporti) Presidente, (AMAT Palermo) Vice Presidente con delega alle Città Metropolitane, (ATM Trapani) Segretario Generale e coordinatore del Comitato Tecnico, (ATM Messina) Componente.

