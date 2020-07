Asstra Sicilia: Iozzi, soddisfazione per la nuova ordinanza Musumeci per azzeramento del distanziamento sociale su TPL

(FERPRESS) – Palermo, 3 LUG – “Apprezzamento e soddisfazione per la nuova ordinanza del Presidente della Regione siciliana che di fatto permette la ripartenza del Trasporto pubblico in Sicilia”. La esprime l’Asstra Sicilia dopo aver appreso dell’azzeramento del distanziamento sociale sui mezzi pubblici e della conseguente possibilità di riempimento al 100% dei posti.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it