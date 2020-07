Asstra Sicilia: approvato emendamento alla Camera per il TPL siciliano che permette di recuperare oltre 150 mln di arretrati

(FERPRESS) – Palermo, 6 LUG – Si va verso una accelerazione dei pagamenti da parte dello Stato alle Regioni a Statuto Speciale e da queste alle aziende del Tpl, per i contributi dei maggiori oneri del Contratto nazionale di Lavoro e di quelli derivanti da malattia. Si tratta di una delle previsioni contenute nel “decreto rilancio” per sostenere le aziende in periodo di crisi covid19 e garantire il trasporto pubblico locale.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno a Ferpress costa solo € 250,00 + iva.

Per le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro

Per informazioni e abbonamenti

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it

Pubblicato da COM il: 6/7/2020 h 16:48 - Riproduzione riservata