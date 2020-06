Asstra puglia e Basilicata: Matteo Colamussi confermato alla guida dell’associazione per il prossimo triennio

(FERPRESS) – Bari, 11 GIU – L’Asstra Puglia e Basilicata conferma i suoi vertici. Il dott. Matteo Colamussi, direttore generale delle Fal, Ferrovie Appulo Lucane, resterà alla guida, nel ruolo di presidente, dell’associazione delle aziende di trasporto pubblico di Puglia e Basilicata, per il prossimo triennio. La rielezione è avvenuta oggi, all’unanimità, durante l’assemblea dei soci.

