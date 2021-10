Prima borsa di studio in memoria di Antonio Parente. Domande entro l’8 novembre

(FERPRESS) – Roma, 27 OTT – Nei mesi scorsi è sorto un Comitato promotore per “l’organizzazione di eventi di carattere scientifico, culturale e umanitario per ricordare il Dott. Antonio Parente”, Direttore Generale del MIT nonché Amministratore Unico di Ferrovie della Calabria.

Le domande dovranno essere inviate entro l’8 novembre 2021.

Il Comitato, presieduto da Aurora Parente, figlia di Antonio, è composto dal Direttore Generale Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile Dott. Angelo Mautone, dal Direttore Generale ASSTRA Dott. Emanuele Proia, dal Direttore EAV Ing. Pasquale Sposito, dall’Ammistratore Unico di Ferrovie della Calabria (FdC) Srl Dott. Aristide Vercillo e dal Dott. Giuseppe Lo Feudo ex Direttore Generale FdC Srl, ha individuato in Ferrovie della Calabria S.r.l., il soggetto attuatore di una prima iniziativa.

Questa consiste nella definizione un bando pubblico per giovani meritevoli, che consentirà loro di beneficiare di una borsa di studio per un Master e/o Dottorato di Ricerca in materie attinenti all’ambito generale del Trasporto Pubblico, e di poter disporre, per le scolarità inferiori, di strumenti innovativi anche ai fini didattici di base.

I vincitori beneficiari della borsa di studio saranno selezionati, da un qualificato Comitato scientifico, tra i figli del personale dipendente delle Aziende pubbliche e private, operanti nel settore del Trasporto Pubblico ed iscritte regolarmente in ASSTRA, che presenteranno un elaborato su “Gli effetti di innovazione e cambiamento nella mobilità collettiva e nel trasporto pubblico emerse dall’esperienza e dalle criticità affiorate nel corso dell’emergenza pandemica Covid”. Per l’assegnazione degli strumenti innovativi didattici, i beneficiari saranno selezionati tra i figli dei dipendenti Fdc che presenteranno un elaborato/disegno inerente la suddetta tematica in base al livello di scolarità.

Il Bando pubblico è stato pubblicato sul sito dedicato www.memorialantonioparente.it sul sito di Ferrovie della Calabria ed è stato promosso dai canali di comunicazione ASSTRA.

L’assegnazione dei premi sarà effettuata in occasione di un evento pubblico che si organizzerà entro il mese di Novembre.

