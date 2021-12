Asstra: il TPL nella nuova era digitale. Seconda giornata XVI convegno internazionale

(FERPRESS) – Roma, 14 DIC – La Next generation Mobility alla prova della rivoluzione digitale. Seconda giornata del XVI convegno internazionale di Asstra con una terza sessione dedicata a “La connettività e digitalizzazione della mobilità per la Smart City”. Dopo la relazione introduttiva di Vito Mauro, esperto presso la Struttura tecnica di missione del MIMS, nella tavola rotonda – coordinata dal vicepresidente di Asstra, Giovanni Foti – si sono alternati Marco Beltrami, della giunta di Asstra; Antonio De Palmas, di Microsoft; Mario Nobile, del MIMS; Carlo Piacenza, di Thales; Marcello Savarese, Windtre, mentre in collegamento ha sviluppato il proprio intervento Max Feedham, di Cubic Transportation.

14/12/2021 h 12:11