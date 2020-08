ASSTRA: Gibelli, si rischia 25-35% studenti a piedi. Serve tempo per nuovi mezzi. Differenziare orari

(FERPRESS) – Roma, 28 AGO – La riapertura delle scuole metterà sotto pressione il sistema dei trasporti locali e, nelle ore di punta, il 25-35% degli studenti rischia di rimanere a piedi. “Se la domanda cresce all’85 % nell’ora di punta rispetto al precovid e la capienza massima è del 50/60% – dichiara il presidente di Asstra, Andrea Gibelli all’Ansa – potrebbe rimanere a piedi il 35/25 per cento degli studenti. Ovviamente non sono gli unici che restano a piedi”.

