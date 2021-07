ASSTRA: Binari d’Italia, la grande bellezza. Fondazione FS, Anna Donati, Sgarbi (FIFTM) e Nitti

(FERPRESS) – Roma, 15 LUG – Anna Donati (Alleanza per la Mobilità Dolce, AMoDo): “Il boom delle ferrovie turistiche frenato dal Covid”. Nitti (Asstra): “un settore che può esplodere, il concetto del viaggio è cambiato radicalmente”. Un secondo ciclo di interventi ha chiuso l’intenso webinar “Binari d’Italia: la grande bellezza”, organizzato da Asstra, con dibattiti e interventi coordinati da Antonio Riva di Ferpress.

L'articolo è leggibile solo dagli abbonati.

L'abbonamento per un anno acosta soloPer le offerte di abbonamenti collettivi, per gruppi, e integrati con la pubblicità si rimanda al nostro tariffario Per informazioni e abbonamenti contattare la segreteria di redazione: segreteria@ferpress.it