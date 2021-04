Assoutenti: Università di Genova conferma possibilità di eliminare limiti a capienza bus, metro e treni

(FERPRESS) – Roma, 29 APR – Bus, metro e treni possono viaggiare senza alcun limite alla capienza massima delle vetture, e il rischio di contagio Covid tra passeggeri è irrisorio se tutti i viaggiatori indossano la mascherina, anche solo quella chirurgica. E’ il risultato di uno studio condotto dall’Università di Genova che, di fatto, boccia le riduzioni al numero di passeggeri sui mezzi pubblici imposti dalle norme anti-Covid. Studio che ora viene inviato da Assoutenti al Comitato Tecnico-Scientifico e ai Ministri dei Traporti e della Salute allo scopo di modificare le disposizioni oggi in vigore in tema di trasporti pubblici.

