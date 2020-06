Assotrasporti: monitoraggio infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie a rischio di crolli con la ripresa dei flussi post emergenza

(FERPRESS) – Sanremo, 8 GIU – In piena fase 2, con la riapertura agli spostamenti intraregionali, dopo aver suggerito più volte al Governo di approfittare della riduzione di traffico, dovuta alle misure di contenimento del Covid-19, per effettuare il controllo capillare dell’intero sistema viario e ferroviario del Paese, Assotrasporti ricorda quanto sia importante assicurare la stabilità e la sicurezza della rete infrastrutturale italiana.

